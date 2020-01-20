«Крымские новости» поучаствовали в праздновании Крещения Господня в Феодосии

Самый высокочтимый праздник у восточных христиан – Воскресение Христово – Пасха. Но не менее многолюдно в православных храмах и в день. Крещение Господне отмечают по церковному календарю 6 января (19 января по новому стилю). В этот день каждый, кто считает себя православным, старается обязательно зайти в храм, хотя бы для того, чтобы поставить свечи и кратко помолиться. И обязательно набрать освященной крещенской воды.Праздничная Божественная литургия в Феодосийском Казанском соборе

Все зимние праздники храм украшают рождественские елочки, игрушки, гирляндыБожественную литургию служит митрополит Феодосийский и Керченский Платон

«Крымские новости» побывали 19 января в Феодосийском Казанском соборе на праздничном архиерейском богослужении, на водосвятном молебне во дворе храма, на освящении морских вод и, поучаствовали в крещенских купаниях. Но обо всем по порядку.

Накануне, в Крещенский сочельник, в храмах проходит первое освящение воды, его еще называют Великой агиасмой. А в день Крещения Господня, после Божественной литургии – второе. Также священство освящает воды в проруби – иордани, или, как в Крыму – морские воды. Крещение Господне – большой православный праздник, в 4 дня предпразднства и в 8 попразднства в богослужениях звучат молитвословия, посвященные крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах реки Иордан.

Пророк Иоанн Предтеча пришел к реке Иордан после странствий по пустыне, стал рассказывать народу иудейскому о покаянии и крестить людей в водах реки во оставление грехов, но крещение еще не было таинством, а только его предтечей. Как повествует Евангелие, однажды сам тридцатилетний Иисус Христос пришел к Иордану и попросил Иоанна Предтечу покрестить Его. Удивленный Пророк воскликнул: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» «Надлежит нам исполнить всякую правду», — ответил Христос. Когда Иоанн Предтеча крестил Его, разверзлось небо и Дух Святый в виде голубя снизошел на Иисуса Христа, а глас с небес возвестил: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3:21-22). После Богоявления за Христом последовали первые ученики, назвав Его Учителем – апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп и Нафанаил.

«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе»

Икона Крещение Господне на своде купола собора

В Феодосийском Казанском соборе праздничную крещенскую литургию служил митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Он же, со священством, освящал воду пришедшим во дворе храма после водосвятного молебна. Состоялся и крестный ход вокруг храма с окроплением крещенской водой всех собравшихся.

Митрополит Платон благословляет прихожан

Множество людей ожидают освящения воды во дворе собора

Водосвятный молебен во дворе Феодосийского Казанского собораКрестный ход вокруг храма

Затем, после 12 часов, духовенство и прихожане отправились крестным ходом на феодосийскую набережную. Вместе со всеми в нем участвовали Глава феодосийского муниципалитета Анжела Сердюкова и Глава городской администрации Сергей Бовтуненко, феодосийское казачество.

Крестный ход направляется к морюПроходит по городской набережнойВ крестном ходе духовенство, руководители муниципалитета и города, прихожане, казаки

На оборудованном для крещенских купаний городском пляже, на набережной было многолюдно. Те, у кого не хватило терпения, уже успели окунуться в штормящее море. По уже устоявшейся традиции состоялся чин освящения морских вод с волнореза, а затем массовые купания.

Очищение души и тела под присмотром спасателей

Море штормило. Холодный, пронизывающий ветер срывал белоснежную пену с гребней налетавших на берег волн. При свежем северо-восточном ветре с моря волнение балла 3-4. Гряды волн с шумом перемешивали гальку пляжа. Тем не менее, в этом году море относительно теплое, восемь градусов, тогда как обычно в этот день морская вода +4 +6 градусов. А вот воздух остыл за последнюю неделю до +4. И даже проглядывающее между облаками солнце не особо согревало.

Бурные воды Феодосийского залива в день Крещения Господня

Нужно отдать должное работникам МЧС, организовавшим дежурство спасателей в месте массовых крещенских купаний. Действительно, в такую штормовую погоду даже летом заходить в море опасно, тем более зимой. Но благодаря слаженной работе спасателей, полтора часа страховавших купальщиков в воде, все прошло благополучно. «Крымские новости» также погрузились в морские воды, но несколько позже, не для зрелищности, а для души. Ощущения изумительные.

Стоит отметить, что крещенские купания – это не развлечение, а обряд очищения души и тела. Поэтому те, кто с верой погружается в крещенскую купель, не заболевают, а наоборот — испытывают чувство бодрости, особой радости и на целый год застрахованы от болезней. Также важно знать, что крещенские купания не совместимы с употреблением алкоголя. А вот горячий чай до и после купаний очень даже рекомендуется. Выйдя на берег, рекомендуется растереть тело и сразу же одеться и обуться. Соблюдение этих правил гарантирует отсутствие каких-либо неприятных последствий.

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Олег Широков Источник: Крымские новости