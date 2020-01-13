Крымские отельеры не ожидают увеличения турпотока на полуостров

Крымские отельеры прогнозируют, что турпоток в 2020 году не увеличится даже после запуска поездов по Крымскому мосту. Об этом заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова в эфире радио “Спутник в Крыму”.

Она отметила, что турпоток после запуска поездов может увеличиться максимум на 10%. “Тут будет играть такой фактор, сколько будут стоить билеты”, – отметила она, добавив, что поезда можно было бы запустить в Сибирь, поскольку из-за низкой стоимости билетов это направление было бы популярным.







Понедельник, 13 января 2020 г. 281

Источник: Портал Информер