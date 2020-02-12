Крымские отставники получат статус ветеранов военной службы

12 февраля 2020     11
Крымские отставники получат статус ветеранов военной службы

Сегодня Совет Федерации РФ одобрил изменения в закон «О ветеранах».

Они расширяют круг лиц, являющихся ветеранами военной службы. Севастопольские и крымские военнослужащие, проживавщие на территории полуострова в момент воссоединения с Россией,, смогут получить такой статус.

«Для приобретения статуса ветерана военной службы указанные лица должны быть награждены орденами или медалями СССР или РФ либо награждены знаками отличия РФ, либо удостоены почетных званий СССР или РФ, либо награждены почетными грамотами президента РФ или удостоены благодарности президента РФ, либо награждены ведомственными знаками отличия Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более», – отмечается на сайте Совета Федерации.

Это имеет отношение и к военнослужащим, уволенным в запас. Статус ветеранов позволит жителям Крыма получать льготы и компенсационные выплаты.



Среда, 12 февраля 2020 г. 99

Источник: Портал Информер

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