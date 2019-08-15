Крымские полицейские ликвидировали плантацию конопли

Крымские полицейские ликвидировали подпольную плантацию по культивированию конопли в Симферопольском районе. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Установлено, что житель села Живописное Симферопольского района заказал в сети интернет семена высокопродуктивных сортов индийской конопли, после чего организовал наркоплантацию на своем участке. Злоумышленник выращивал растения в теплицах, специально оборудованных самодельных тепловых шкафах и в гаражном боксе, снабженном системами орошения, вентиляции и биологической подкормки», – говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с ограничением свободы до двух лет. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские в ходе обысков изъяли 229 кустов конопли и полимерный пакет с марихуаной.





Четверг, 15 августа 2019 г. 327

Источник: Портал Информер