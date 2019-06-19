Крымские полицейские проведут за решёткой пять лет

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор трем бывшим работникам следственного управления МВД по Республике Крым, получившим взятки в общем размере более 300 тыс рублей. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым, они приговорены судом к пяти годам лишения свободы.

«Установлено, что двое следователей, которые проводили доследственную и дополнительную проверку по факту ДТП, получили взятки в размере не менее 250 тыс рублей и 100 тыс рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Денежные средства им передавались через посредников, один из которых также работал в следственном управлении МВД по Республике Крым», – говорится в сообщении.

Бывшие полицейские на основании представленных прокуратурой доказательств обвинялись по пунктам «а», «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с ее вымогательством), пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Еще один посредник получил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.