Крымские полицейские проведут за решёткой пять лет

19 июня 2019     12
Крымские полицейские проведут за решёткой пять лет

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор трем бывшим работникам следственного управления МВД по Республике Крым, получившим взятки в общем размере более 300 тыс рублей. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым, они приговорены судом к пяти годам лишения свободы.

«Установлено, что двое следователей, которые проводили доследственную и дополнительную проверку по факту ДТП, получили взятки в размере не менее 250 тыс рублей и 100 тыс рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Денежные средства им передавались через посредников, один из которых также работал в следственном управлении МВД по Республике Крым», – говорится в сообщении.

Бывшие полицейские на основании представленных прокуратурой доказательств обвинялись по пунктам «а», «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с ее вымогательством), пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Еще один посредник получил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Источник: Портал Информер

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