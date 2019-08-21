Крымские татары считают себя просто татарами

Крымские татары зачастую неправильно указывают свою национальность при переписи, записывая себя казанскими. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, большое количество крымских татар во время Всероссийской переписи 2014-го года назвали себя «просто татарами», что и ввело в заблуждение статистов.

«По итогам переписи 14-го года были расхождения, что вызвало обеспокоенность у крымско-татарской общественности. Дело в том, что по переписи 2001-го года казанских татар было 11090 человек, а по итогам переписи 14-го года – 42 тысячи.

По мнению экспертов, что подтверждает обеспокоенность и крымско-татарской общественности, эта проблема связана с тем, что был недостаточный промежуток времени для разъяснения и многие крымские татары на вопрос национальной принадлежности, так как это касается вопроса самоидентификации, волонтеры и статисты не имеют права задавать наводящие вопросы, в сокращенной форме называли себя татарами. И в этом единое мнение и у экспертного сообщества, и у крымско-татарской общественности.

Поэтому крайне важно, чтобы наши соотечественники на вопрос о национальной принадлежности отвечали в полном объеме «крымский татарин».

Согласно современному классификатору национальностей, в Российской Федерации нет таких понятий как «крымцы», как просто «татары». Это уже не касательно крымских татар, данная сокращенная форма, которая в быту зачастую используется, может дать зазеркалье для статистов и, конечно же, эта информация будет неверно воспринята при обработке большого количества объема информации», – заявил Бальбек.





Среда, 21 августа 2019 г. 289

Источник: Портал Информер