Крымские украинцы раскритиковали посла Великобритании в ООН

14 августа 2019     5
Крымские украинцы раскритиковали посла Великобритании в ООН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина раскритиковала постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс за слова об ужасном положении украинцев на полуострове.

«Это все как в замечательной английской сказке «Алиса в Зазеркалье», когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс приезжает в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданств. Никакого ущемления украинцев у нас тут нет и быть не может», —сказала Гридчина.

Напомним, что ранее постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс заявила о том, что жители Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам.

Пирс назвала несколько регионов мира, в которых, по ее словам, катастрофическая ситуация с соблюдением гуманитарного права.

В первую очередь она отметила, что украинцам, проживающим в Крыму, «отказано в доступе к базовым услугам, поскольку они отказались менять гражданство, что противоречит международному гуманитарному праву».


Среда, 14 августа 2019 г. 567

Источник: Портал Информер

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