Крымские ученые изучили акваторию Черного и Азовского морей

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» вернулось из очередной экспедиции в севастопольский порт приписки.

В экспедиции 108-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» под руководством кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника отдела морской санитарной гидробиологии ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» Наталии Бурдиян приняли участие 30 научных сотрудников.

Цели и задачи экспедиции по комплексному мониторингу состояния гидробиологических, гидрологических, гидрохимических, метеорологических полей и биогеохимических характеристик донных отложений Черного моря в летний период 2019 года достигнуты благодаря слаженной работе научного состава экспедиции и экипажа судна.

«Научные сотрудники нашего Федерального исследовательского центра, Морского гидрофизического института и Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии не впервые проводят совместные экспедиции, – рассказывает Наталия Витальевна. – Наши коллеги провели климатический мониторинг деятельного слоя Черного моря на вековом разрезе «Херсонес-Босфор», исследовали гидрометеорологические условия в Черном и Азовском морях в пределах российской экономической зоны, получили гидролого-гидрохимические характеристики морских вод в летний сезон 2019 года, изучили изменчивость биогеохимических характеристик донных отложений прибрежных экосистем на примере Крымского полуострова, исследовали вертикальное распределение скорости течения в обозначенных районах. Ученые Института биологии южных морей получили предварительные научные результаты в области исследования закономерности формирования и антропогенной трансформации биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна».

Одними из наиболее ценных результатов для научных исследователей стало получение новых данных для уточнения ареала раритетных и охраняемых видов макрофитов, занесенных в Красные книги Российской Федерации, Крыма и Чёрного моря.

Немаловажны данные, позволяющие произвести оценку уровня развития кормового зоопланктона и сделать заключение о состоянии кормовой базы личинок рыб в летний нерестовый сезон 2019 года. Также получены значимые данные для оценки пространственно-временной и сезонной изменчивости поля биолюминесценции Черного моря.

Результаты, полученные в ходе экспедиционных исследований, лягут в основу дальнейшей оценки биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и могут быть использованы в области морской биологии и экологии, ориентированной на решение проблем сохранения и охраны морской среды, создание новых биотехнологий и методов интегрированного управления прибрежными зонами.

В 2019 году у НИС «Профессор Водяницкий» запланировано три научно-исследовательских экспедиции в акватории Черного и Азовского морей. Осенью судно уйдет в 109-й, третий по счету в этом году, рейс.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 51

Источник: Портал Информер