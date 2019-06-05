Крымские чиновники рассказали о своих любимых книгах

5 июня 2019     22
Крымские чиновники рассказали о своих любимых книгах

Нужно читать классические литературные произведения для полноценного культурного и интеллектуального развития. Об этом на открытии третьего книжного фестиваля «Книжные аллеи» в Ялте журналистам сказал заместитель председателя Совмина Крыма Дмитрий Полонский.

«Нужно читать Толстого, Достоевского. Мой любимый писатель — Булгаков. Причём это не только «Мастер и Маргарита», но и прекрасные рассказы — «Записки юного врача». «Войну и мир» всем нужно порекомендовать читать», — отметил Полонский. 

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов признался, что в машине у него лежит книга председателя Общественной палаты республики Григория Иоффе «Перечитывая заново».

«Сейчас эту книгу читаю и всем рекомендую», — сказал Зырянов.

Источник: Портал Информер

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