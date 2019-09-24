Крымский водопад Джур-Джур назвали самым красивым в России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос в социальных сетях, какие водопады России самые красивые и впечатляющие для водного и горного туризма.

Джур-Джур в Крыму назвали самым красивым водопадом в стране.

Самым красивым в стране водопадом туристы назвали крымский Джур-Джур (33,33% голосов).

На втором месте Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии (18,33%), водопады в окрестностях Сочи в долине Шахе заняли третье место (15%).

Меньше всего голосов набрали Алибекский водопад в Карачаево-Черкесии и Лермонтовский водопад в Кисловодске (по 1,67%).

ТОП-9 красивых водопадов России по мнению туристов:

1. Джур-Джур в Крыму на реке Мегапотамо (Улу-Узель), 33,33%

2. Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии, 18,33%

3. 33 водопада в окрестностях Сочи в долине Шахе, 15%

4. Кивач в Республике Карелия, 11,67%

5. Учар или Большой Чульчинский водопад в Республике Алтай, 8,33%

6. Водопады в долине реки Пшада близ Геленджика, 6,67%

7. Атыш в Башкирии, 3,33%

8-9. Алибекский водопад в Карачаево-Черкесии и Лермонтовский водопад в Кисловодске, по 1,67%.





Вторник, 24 сентября 2019 г. 426

Источник: Портал Информер