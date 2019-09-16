Крымский военно-исторический фестиваль посетили около 150 тысяч человек

С 7 по 15 сентября тысяча участников-реконструкторов работали на 21 исторической площадке в течение 9 дней. Фестиваль в этом году разделился на две части: городскую и парковую. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Помимо привычных Федюхиных высот появились локации, интегрированные в городское пространство. Алексей Овчаренко, управляющий партнер агентства «Ратоборцы», во время пресс-конференции рассказал, что «Московские сезоны» заинтересованы в продолжении сотрудничества с Крымским военно-историческим фестивалем.

В планах на будущий год – увеличить количество городских площадок с дополнительными историческими программами.

В этом году, по отзывам посетителей, большой популярностью пользовались бесплатные городские экскурсии «Истории Центрального городского холма». За время работы площадки проведено 16 экскурсий, их посетили более тысячи человек.

Самой зрелищной площадкой стали «Античные истории» в парке Ахматовой. Здесь состоялось три боя гладиаторов при участии реконструкторов из Румынии, а также 15 театрализованных шествий, посвященных празднику плодородия в честь Диониса и Афины.

Самой необычной площадкой стал театрализованный троллейбус. В течение четырех дней пассажиры общественного транспорта наблюдали две разные программы с участием «древнеримских легионеров», «золотоискателей», «индейцев», «древнерусского ансамбля», а также реконструкторов в образе военных музыкантов. В троллейбусе сыграли 60 сценок и представлений.

Самой танцевальной площадкой, по отзывам участников, признана «Ивушка». Ретро-вечеринка в креативном пространстве «Театральная улица» в Артбухте вместила три тысячи гостей.

Вторая часть фестиваля прошла традиционно на Федюхиных высотах. Из 13 исторических площадок – 4 представлены были впервые: «Османская империя», «Священная Римская империя», «320 лет прибытия Петра I в Крым» и «Лагерь американских старателей».

Гости «Священной Римской империи», помимо выразительных средневековых мужских костюмов, познакомились с популярными пигментами эпохи, увидели процесс создания кожаной обуви и завербовались в ландскнехты.

В «Лагере американских старателей» реконструкторы показали принцип работы золотопромывающей машины.

На Федюхиных высотах состоялись три масштабные реконструкции эпизодов боевых действий времен Великой Отечественной войны (Оборона и Освобождение Севастополя) и Афганской войны. Помощь в проведении реконструкций оказало Российское военно-историческое общество.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 1844

Источник: Портал Информер