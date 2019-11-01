Крымский депутат вышел на свободу досрочно

Майкопский городской суд Республики Адыгея условно-досрочно освободил экс-депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича. Информация опубликована на сайте суда.

«Предмет ходатайства об условно-досрочном освобождении от лишения свободы (часть 1 статьи 79 УК РФ, пункт 4 статьи 397 УПК РФ). Результат рассмотрения – удовлетворено», – указано на сайте суда.

Копию постановления суда об освобождении Гриневича опубликовал телеканал «Крым 24». В документе указано, что бывший крымский депутат вышел на свободу на 4 года 9 месяцев и 23 дня раньше первоначально установленного срока.

В ходатайстве об условно-досрочном освобождении Гриневич указал, что за время отбывания наказания «осознал всю тяжесть совершенных преступлений, имеет поощрения, взысканий не имеет».

Представитель колонии-поселения, где Гриневич отбывал наказание, суду показала, что осужденный не создавал конфликтных ситуаций, к воспитательным мероприятиям относится положительно, посещает их регулярно, имеет пять поощрений и характеризуется положительно.

Кроме того, нетрудоустроенный Гриневич за время отбывания наказания прошел обучение по специальности «повар». По мнению представителей колонии, осужденный для исправления не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.

Сакский районный суд в июле 2017 года признал Валерия Гриневича виновным в мошенничестве в особо крупном размере (части 3, 4 статьи 159 УК РФ), покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30 – статьи 159 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Гриневич был приговорен к 10 годам лишения свободы.

В конце декабря 2015 года Наталья Поклонская – на тот момент прокурор Республики Крым – направила в следственные органы материалы прокурорской проверки по фактам совершения преступления организованной группой во главе с действующим депутатом Государственного совета Республики Крым. Факты противоправной деятельности выявлены в ходе надзора за расследованием особо резонансных уголовных дел.

По данным следствия, с июля по октябрь 2015 года депутат получил от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов, за которые обещал решить вопрос о прекращении проверки, проводимой в отношении него правоохранительными органами. Гриневич был задержан сотрудниками управления ФСБ по Крыму с поличным в момент получения очередной части денег.

Поклонская дважды поднимала вопрос о лишении Гриневича депутатских полномочий: сразу после его задержания и с парламентской трибуны. Кроме того, в конце января Следственный комитет по материалам прокуратуры Крыма возбудил уголовное дело по факту незаконного изъятия 1,2 га земли на берегу Черного моря в селе Штормовое (Сакский район), организованного преступной группой под руководством депутата Госсовета Крыма Валерия Гриневича.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 123

Источник: Портал Информер