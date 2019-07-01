Крымский депутат о «наглом упорстве» США

1 июля 2019     25
Крымский депутат о «наглом упорстве» США

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на присутствие США в Чёрном море и демонстративный поход американского эсминца USS Carney.

По данным пресс-службы Шестого флота США, эсминец должен принять участие в учениях Sea Breeze 2019. В рамках данного мероприятия в Одессу также прибывают корабли и авиация других стран – членов НАТО.

“Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море”, – отметил в разговоре с РИА Новости Юрий Гемпель.

Это упорство, подчеркнул депутат, направлено на создание напряжённости в международных отношениях. А значит, можно сделать вывод, что Вашингтон и не собирается отказываться от своих агрессивных планов.

В то же время, напомнил крымский депутат, за последние годы российские армия и флот получили самое современное оружие, которое разительно превосходит американское вооружение и позволяет обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан.

“А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в Черноморском регионе”, – добавил Гемпель.

Эсминец США в Одессе

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Учения Sea Breeze стартуют 1 июля. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля и 24 самолета.

С начала года это пятый визит американского военного корабля в регион. Последний состоялся в апреле, когда в акваторию Черного моря для участия в маневрах с Военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец Ross.

Источник: Портал Информер

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Крымский депутат о «наглом упорстве» США
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