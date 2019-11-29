Крымский курорт получил международное признание

Комплекс Mriya Resort & SPА получил гран-при в номинации World’s Leading Travel Management & Development Company 2019 («Ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства»).

Победителей ежегодной международной премии World Travel Awards 2019 назвали накануне в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в городе Оман.

Помимо победы в этой номинации курорт был признан лучшим в трех других категориях: World’s Leading Wellness Resort 2019 («Ведущий мировой оздоровительный курорт»); World’s Leading Luxury Family Resort &Villas 2019 («Ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс»); World’s Leading Leisure Resort 2019 («Ведущим мировой курорт для отдыха»).

В настоящее время — это первый и единственный курортный комплекс России, который ежегодно собирает самые престижные мировые награды.

«Достижение высоких результатов на протяжении уже нескольких лет, подтверждает актуальность государственной стратегии по развитию туризма. Мы стремимся создавать качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособным на мировом рынке, тем самым формируя новые традиции гостеприимства. Хочется верить, что наши победы пойдут на пользу развития туризма в целом. Своим примером мы стараемся задавать новые стандарты высочайшего уровня» — говорит Грант Бабасян, генеральный директор Mriya Resort & SPА.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 670

Источник: Портал Информер