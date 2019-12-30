Крымский мост вошел в ТОП строек России

Ряд крупнейших инфраструктурных строек был завершен в 2019 году в России. «Известия» выбрали несколько знаковых для страны достижений уходящего года, начав их перечисление с Крымского моста.

«В конце декабря была завершена одна из важнейших строек современной России – Крымский мост. Открыта его железнодорожная часть. Мост через Керченский пролив протяженностью 19 км – один из крупнейших в Европе», – сообщают «Известия».

Также среди важных событий редакция выделяет запуски Московских центральных диаметров, скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург М-11 «Нева», первые испытания самого мощного в мире ледокола «Арктика».«Арктика» представляет собой головное судно проекта 22220, куда входят еще два корабля – «Сибирь» и «Урал». На сегодняшний момент только у России есть действующий атомный ледокольный флот. Другие страны лишь декларируют планы по его созданию», – отметили «Известия».







Понедельник, 30 декабря 2019 г. 1991

Источник: Портал Информер