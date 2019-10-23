Крымский мост испытывают двухтонными ж/д составами

Строительство Крымского моста сопровождается контролем качества работ, материалов и конструкций. Это многоэтапный процесс, предваряющий различные испытания, которые пройдут в конце года перед запуском поездов.

«Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов – это атмосферное давление, температура и влажность воздуха, ветровые, волновые и другие нагрузки. Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени», – рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова.

На участках, где проводится проверка, работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн.

Такие испытания позволят проверить прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках и сравнить их с проектными данными.







Среда, 23 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер