Крымский мост подсветили

26 октября 2019     20
Крымский мост подсветили

На арочном участке железной дороги на один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами.

Они установлены на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки.

«Мы поэтапно настраиваем светильники. Аналогичная работа проводилась на автодорожной части с синими и белыми диодами. В конце года, после запуска движения поездов, фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага», – рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.

Суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки. Линейно километр моста будет в цветах триколора.

«Подсветка не помешает участникам движения по мосту. Она – статичная монохромная. В то же время трехцветный рисунок из диодов будет видно с берега в хорошую погоду. Система сможет работать как в ручном, так и в автоматическом режиме», – сказал Дмитрий Иванов.

Строительство железнодорожной части Крымского моста ведется с февраля 2016 года и завершится, как и планируется, в конце текущего года.

В настоящее время на объекте продолжается установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления движением поездов, монтаж локальных очистных сооружений, строительство зданий для службы эксплуатации.

Напомним, что автомобильная часть моста работает с 16 мая 2018 года. За этот период по мосту проехало 7,9 млн машин.



Суббота, 26 октября 2019 г. 707

Источник: Портал Информер

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