Крымский мост: 8 миллионов автомобилей за полтора года

2 ноября 2019     19
Крымский мост: 8 миллионов автомобилей за полтора года

За полтора года по Крымскоум мосту проехали восемь миллионов автомобилей, в том числе 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Поток на полуостров менее чем на один процент превысил таманский и составил 4,034 млн машин. Наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны зафиксирована в августе текущего года: один миллион автомобилей. Суточный рекорд пришелся на 12 августа: 35 989 транспортных средств за 24 часа», — заявляет инфоцентр. Чаще всего по транспортному переходу ездят жители Крымского полуострова и Краснодарского края, а также автотуристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской, Московской, Ленинградской областей.

«Автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы (легковые и грузовые авто), с 16 мая 2018 года сэкономили почти 26 млрд рублей. За один рейс на пароме (от порта «Крым» до порта «Кавказ» или в обратном направлении) нужно было заплатить от 1,5 до 19,5 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля», — добавили в информационном центре. 

Эксплуатация дороги идет в штатном режиме. За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 140 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.

Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью приборов и датчиков. Вся информация поступает в Центр управления производством на таманском берегу.Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость – 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 1586

Источник: Портал Информер

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