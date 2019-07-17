Крымский мошенник выдаёт себя за члена мотоклуба «Ночные волки»

«Ночные волки» опровергли причастность евпаторийского мошенника, который представлялся «представителем клуба из ДНР», к своей организации. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе «Ночных волков» со ссылкой на своего руководителя Александра «Хирурга» Залдастанова.
««Ночного волка» из ДНР» нет на евпаторийском пляже. Действия частного лица не имеют к клубу «Ночные волки» никакого отношения», – заявил Залдастанов.
В пресс-службе организации добавили, что окажут властям Евпатории содействие, а также проведут собственное расследование.
«Для нас самих это очень неприятная ситуация, будем разбираться», – отметили в пресс-службе.
17 июля в администрации Евпатории сообщили, что некий гражданин, представившись «Ночным волком» из ДНР, организовал сбор средств с гостей Евпатории за пользование услугами на «своем» пляже.
Он брал деньги за шезлонги, однако ни безопасность отдыхающих, ни приведение санитарного состояния пляжа в норму никем не обеспечивались.
Источник: Портал Информер
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