Крымский мошенник выдаёт себя за члена мотоклуба «Ночные волки»

«Ночные волки» опровергли причастность евпаторийского мошенника, который представлялся «представителем клуба из ДНР», к своей организации. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе «Ночных волков» со ссылкой на своего руководителя Александра «Хирурга» Залдастанова.

««Ночного волка» из ДНР» нет на евпаторийском пляже. Действия частного лица не имеют к клубу «Ночные волки» никакого отношения», – заявил Залдастанов.

В пресс-службе организации добавили, что окажут властям Евпатории содействие, а также проведут собственное расследование.

«Для нас самих это очень неприятная ситуация, будем разбираться», – отметили в пресс-службе.

17 июля в администрации Евпатории сообщили, что некий гражданин, представившись «Ночным волком» из ДНР, организовал сбор средств с гостей Евпатории за пользование услугами на «своем» пляже.

Он брал деньги за шезлонги, однако ни безопасность отдыхающих, ни приведение санитарного состояния пляжа в норму никем не обеспечивались.