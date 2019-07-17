Крымский мошенник выдаёт себя за члена мотоклуба «Ночные волки»

17 июля 2019     24
Крымский мошенник выдаёт себя за члена мотоклуба «Ночные волки»

«Ночные волки» опровергли причастность евпаторийского мошенника, который представлялся «представителем клуба из ДНР», к своей организации. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе «Ночных волков» со ссылкой на своего руководителя Александра «Хирурга» Залдастанова.

««Ночного волка» из ДНР» нет на евпаторийском пляже. Действия частного лица не имеют к клубу «Ночные волки» никакого отношения», – заявил Залдастанов.

В пресс-службе организации добавили, что окажут властям Евпатории содействие, а также проведут собственное расследование.

«Для нас самих это очень неприятная ситуация, будем разбираться», – отметили в пресс-службе.

17 июля в администрации Евпатории сообщили, что некий гражданин, представившись «Ночным волком» из ДНР, организовал сбор средств с гостей Евпатории за пользование услугами на «своем» пляже.

Он брал деньги за шезлонги, однако ни безопасность отдыхающих, ни приведение санитарного состояния пляжа в норму никем не обеспечивались.

Источник: Портал Информер

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