Крымский педофил изнасиловал мальчика

Ленинский районный суд Крыма признал 21-летнего керчанина виновным в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетия. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В ходе судебного следствия было установлено, что в начале 2019 года житель Керчи, страдающий психическим расстройством, не исключающим вменяемости, совершил на территории одного из сел Ленинского района действия сексуального характера в отношении малолетнего потерпевшего мужского пола 2008 года рождения. В судебном заседании подсудимый свою вину отрицал», – говорится в сообщении.

Суд, изучив материалы уголовного дела, учитывая сведения о личности подсудимого и обстоятельства по делу, а также тяжесть совершенного преступления, назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также осужденного обязали проходить лечение у врача-психиатра по месту отбытия наказания.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 170

Источник: Портал Информер