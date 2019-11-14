Крымский предприниматель, владелец частного зоопарка «Сказка» Олег Зубков пообещал убить 30 медведей

Владелец частного зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков пообещал убить 30 медведей.

Сам он называет это «оптимизацией зоологической коллекции».

«К сожалению, я принял решение, что нужно избавляться от части зоологической коллекции. Я обращаюсь ко всем, кто любит животных, хочет помочь, спасти, пожалуйста, приезжайте в «Тайган», если кто-то хочет взять себе на содержание медведя.

Если этого не произойдёт, то через месяц я должен буду принять решение об отстреле 30 лишних медведей, которые содержатся в парке «Тайган».

Будут ли это эвтаназия или отстрел охотничий — решим с ветеринарами и теми специалистами, которые будут помогать это делать», – сказал Зубков.

Зубков напомнил, что ранее намеревался открыть парк медведей в заброшенном карьере недалеко от Севастополя. В своих проблемах он обвиняет власти полуострова. А пока парк не открыт, содержать животных очень дорого – медведи много едят.

По словам Зубкова, после отстрела медведей, их участь может постигнуть и остальных животных, содержащихся в зоопарках – тигров и львов.

Напомним, что 8 ноября 2019 года Белогорский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова за предоставление услуги «прогулка со львами», не отвечающей требованиям безопасности.

Инцидент, после которого было возбуждено дело на Зубкова, произошел в июле 2018 года.

Как сообщала пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю, туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Во время фотосъемки лев схватил женщину зубами за руку, в результате чего посетительница парка получила укушенные раны руки, часть из которых – сквозные.

В августе этого года Верховный суд Республики Крым отклонил апелляцию владельца парка львов «Тайган» на запрет предоставления опасной услуги «Прогулки со львами».

Однако Зубков продолжает устраивать прогулки со львами в обход судебного запрета.







Четверг, 14 ноября 2019 г. 102

Источник: Портал Информер