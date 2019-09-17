Крымский Сиваш стал более соленным

17 сентября 2019     11
Крымский Сиваш стал более соленным

Соленость залива Сиваш стала расти после прекращения Украиной подачи воды в Северо-Крымский канал в 2014 году. К этому выводу пришли сотрудники федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени Ковалевского РАН» и Морского гидрофизического института.

«Основное внимание авторы работы уделили донным организмам, размер которых менее 2 мм. Оказалось, что по мере увеличения солёности их доля в общей численности становится больше, в то время как количество крупных животных сокращается.

Чаще всего в анализируемых пробах встречались круглые черви и веслоногие рачки.

Две эти группы по-разному реагировали на рост солености в заливе: количество видов червей резко уменьшилось и сохранило тенденцию, а видовое разнообразие рачков не изменилось», – сообщила пресс-служба Института биологии южных морей.

По словам учёных, рачки гораздо более подвижны и могут перемещаться из «мёртвых зон», которые возникают в заливе. Также в нём сейчас возникают плавучие маты зелёных водорослей. Состав проб, которые взяли там, отличает от состава проб на дне.

Отмечается, что результаты проведённого исследования помогут разработать новые подходы к более качественным прогнозам возможных изменений экосистем. Сбор данных о фауне Сиваша поддержал грант Российского научного фонда.

Справка:

Залив Сиваш (Гнилое море) отделяет Крым от материка и является самой большой в мире гиперсоленой лагуной. До строительства Северо-Крымского канала его средняя соленость составляла 140 грамм на литр воды (в четыре раза больше, чем в океане). В результате эксплуатации канала до 2013 года соленость постепенно снизилась до 22-24 грамм на литр воды.


Вторник, 17 сентября 2019 г. 329

Источник: Портал Информер

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