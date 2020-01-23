Крымский средневековый город Эски-Кермен превратят в туристический комплекс

Ученые планируют сделать средневековый город Эски-Кермен, где в прошлом году обнаружили христианский храм, туристическим комплексом. Об этом 23 января на пресс-конференции в Симферополе сообщил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. Вернадского Алексей Айбабин.

«Нас ждало замечательное событие, которое было небольшой археологической сенсацией. Мы нашли новый храм на Эски-Кермен, о котором никто не знал. Он построен из идеально обработанных прямоугольных блоков. Спроектирован византийскими инженерами. Главная часть вымощена плитами из привозного плотного известняка. Выявлены следы фресковой росписи, на некоторых фрагментах можно видеть лики. Храм построен в конце Х века – начале XI века. Там открыто много могил, то есть храм был превращен в своеобразное кладбище», — рассказал Айбабин.

Находка была сделана во время раскопок одного из кварталов Эски-Кермена. По словам ученого, в этом году планируется завершить его изучение и приступить к исследованию прилегающих построек.

«Необходимо начать консервацию и реставрацию строительных останков. Мы хотим превратить Эски-Кермен в такой же туристический комплекс как Херсонес, как зарубежные средневековые и античные памятники. Жилые дома, которые мы в конце каждого сезона засыпаем обратно, открыть, закрепить кладку и дать возможность посетителям на них посмотреть», – сказал Айбабин.

По предварительным оценкам специалистов через год вновь открытый квартал может стать доступен для посещения.







Четверг, 23 января 2020 г. 59

Источник: Портал Информер