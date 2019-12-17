Крымский художник Чуприна Николай Петрович

Выдающийся крымский живописец, заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым. Годы жизни – 13.05.1928, с. Корсунь Донецкая область – 05.05.2000, г. Симферополь.
Чуприна Николай Петрович С отличием окончил Харьковское художественное училище (1945-1950) и Харьковский художественный институт (1951-1956). Учился в мастерской у М. Шапошникова, а также у Е. Егорова и Л. Чернова.
В 1956г. переехал в Крым, где сформировался как художник.
В 1960г. вступил в члены Крымской организации Союза художников Украины. Активно участвовал в областных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках.
В 1988г. в Симферополе состоялась первая персональная выставка художника. На выставке широко были представлены пейзажные работы мастера, написанные в Крыму, Прибалтике, на Донбассе. Много портретов с образами рабочих и колхозников, ветеранов войны и труда, врачей.
Центральное место в творчестве занимала тематическая картина: «Виноградари Коктебеля» (1971), «Подруги» (1977), «Первопроходцы шахты Крымской комсомольской» (1988 ) и др.
К 70-летию автора в Симферополе состоялась вторая персональная выставка.
Особое место в творчестве Н. П. Чуприны заняла картина, где запечатлен самый радостный момент в событиях ВОВ, — возвращение солдат-победителей в работе «Домой с Победой»(1985). Создано два варианта этого полотна с разрывом в 10 лет.
В 2016г. именно «Домой с Победой» была выбрана в результате голосования для репродуцирования на открытке, для поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы в Москве от имени Президента РФ В. В. Путина.
Сегодня картины Н. П. Чуприны находятся в музеях и галереях России, Украины, в отечественных и зарубежных частных коллекциях, а одна из его ранних работ — «Портрет жены» (1959) – в Парижском Лувре.
Живописным произведениям Чуприны свойственны яркость, насыщенность цвета, пленэрность. Это художник широкого творческого диапазона, он работал во всех жанрах живописи: портрет, сюжетная картина, пейзаж и натюрморт.
Чуприна Н. П. в мастерской
Скалистый берег, 1987
Северный Демерджи
Портрет М. Князевой, 1959
Портрет героя соцтруда М. Чуприны, 1982
Подруги. 1977г. Донецкий художественный музей.
Осенние виноградники
Чуприна Николай Петрович
Надя, 1975
Лес
Ленин с детьми в Горках.
Князева
Знатный садовод Крыма Качалин, 1959
Домой с Победой!
Домой с Победой! (вторая работа)
Виноградники Коктебеля, 1970 -е гг. холст, масло; 45х70.
Виноградари Коктебеля, 1971, картинная галерея Коктебеля
Вид на Чатыр-Даг
Перед сменой. На шахтном дворе__ 1957
Яблони цветут
Школьные друзья. 1962
SONY DSC
Чуприна Н. П. за работой
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Иван Родион
Источник: Крымские новости