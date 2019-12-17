Крымский художник Чуприна Николай Петрович

Выдающийся крымский живописец, заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым. Годы жизни – 13.05.1928, с. Корсунь Донецкая область – 05.05.2000, г. Симферополь.

Чуприна Николай Петрович С отличием окончил Харьковское художественное училище (1945-1950) и Харьковский художественный институт (1951-1956). Учился в мастерской у М. Шапошникова, а также у Е. Егорова и Л. Чернова.

В 1956г. переехал в Крым, где сформировался как художник.

В 1960г. вступил в члены Крымской организации Союза художников Украины. Активно участвовал в областных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках.

В 1988г. в Симферополе состоялась первая персональная выставка художника. На выставке широко были представлены пейзажные работы мастера, написанные в Крыму, Прибалтике, на Донбассе. Много портретов с образами рабочих и колхозников, ветеранов войны и труда, врачей.

Центральное место в творчестве занимала тематическая картина: «Виноградари Коктебеля» (1971), «Подруги» (1977), «Первопроходцы шахты Крымской комсомольской» (1988 ) и др.

К 70-летию автора в Симферополе состоялась вторая персональная выставка.

Особое место в творчестве Н. П. Чуприны заняла картина, где запечатлен самый радостный момент в событиях ВОВ, — возвращение солдат-победителей в работе «Домой с Победой»(1985). Создано два варианта этого полотна с разрывом в 10 лет.

В 2016г. именно «Домой с Победой» была выбрана в результате голосования для репродуцирования на открытке, для поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы в Москве от имени Президента РФ В. В. Путина.

Сегодня картины Н. П. Чуприны находятся в музеях и галереях России, Украины, в отечественных и зарубежных частных коллекциях, а одна из его ранних работ — «Портрет жены» (1959) – в Парижском Лувре.

Живописным произведениям Чуприны свойственны яркость, насыщенность цвета, пленэрность. Это художник широкого творческого диапазона, он работал во всех жанрах живописи: портрет, сюжетная картина, пейзаж и натюрморт.

Чуприна Н. П. в мастерскойСкалистый берег, 1987Северный ДемерджиПортрет М. Князевой, 1959Портрет героя соцтруда М. Чуприны, 1982Подруги. 1977г. Донецкий художественный музей.Осенние виноградникиЧуприна Николай ПетровичНадя, 1975ЛесЛенин с детьми в Горках.КнязеваЗнатный садовод Крыма Качалин, 1959Домой с Победой!Домой с Победой! (вторая работа)Виноградники Коктебеля, 1970 -е гг. холст, масло; 45х70.Виноградари Коктебеля, 1971, картинная галерея КоктебеляВид на Чатыр-Даг

Перед сменой. На шахтном дворе__ 1957Яблони цветутШкольные друзья. 1962

SONY DSC

Чуприна Н. П. за работой

Новости партнеров



Иван Родион

Источник: Крымские новости