Крымским обладателям краснодарских симок придется сменить мобильного оператора

29 января 2020     15
Крымским обладателям краснодарских симок придется сменить мобильного оператора

Номера всех мобильных операторов Краснодарского края, в том числе федеральных, подпадут под процедуру MNP (смены мобильного оператора с сохранением номера) в Крыму. Об этом в интервью Крыминформу сообщил генеральный директор ООО «К-телеком» (бренд WIN mobile) Сергей Рубцов.

«Любой абонент Краснодарского края сможет поменять оператора, например, на WIN mobile. В данной ситуации для жителей Крыма было сделано исключение, которое позволяет решить проблемы, которые сложились в течение последнего времени», – рассказал Рубцов.Процедура смены оператора у обоих крупнейших крымских поставщиков услуг – WIN mobile и «Волна мобайл» – будет бесплатной. Компании активно работают над расширением сети офисов, ожидая наплыва желающих: у WIN mobile количество точек, в которых можно будет сменить оператора, около 180, у «Волны мобайл» их будет 50.

«Переход с сохранением номера осуществляется на добровольной основе по желанию абонента. Клиент, который решил перейти к нам, должен обратиться к оператору: выбрать тарифный план, заключить договор на предоставление услуг связи и подать заявку на перенос номера.

 

Для оформления этих документов при себе необходимо иметь паспорт. Сама процедура портации для физических лиц занимает восемь дней, но абонент может самостоятельно выбрать более позднюю дату и указать её в своем заявлении», – рассказали в пресс-службе ООО «КТК Телеком» («Волна мобайл»).

Кроме того, подать заявление на смену мобильного оператора с сохранением номера можно будет в МФЦ. Ожидается, что процедура MNP для перехода с федеральных операторов связи на крымские начнет работать с марта. 



Среда, 29 января 2020 г. 465

Источник: Портал Информер

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