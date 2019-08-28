Крымским учителям поднимут зарплату

С 1 сентября в Крыму начнут применять новую систему оплаты труда школьных учителей, которая предполагает определение оклада без коэффициентов образования и увеличение базовой ставки до 14 тысяч 650 рублей. Об этом сообщила министр просвещения Крыма Наталья Гончарова.

«Для педагога общего образования, работающего на одну ставку, фиксированный оклад составит 14 тыс. 650 рублей», – сказала Гончарова.

На сегодня коэффициент образования, который составляет стимулирующую часть зарплаты, исчисляется от базового оклада около 6 тысяч рублей.





Среда, 28 августа 2019 г. 61

Источник: Портал Информер