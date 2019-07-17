Крымских жириновцев не пустили на выборы

17 июля 2019     11
Крымских жириновцев не пустили на выборы

Избирательная комиссия Республики Крым отказала местному отделению ЛДПР в регистрации списка кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Крым. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба крымского Избиркома.

«В рамках заседания было принято постановление об отказе в регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», – говорится в сообщении.

В документе указано, что, в соответствии с республиканским законодательством, для регистрации местного списка кандидатов уполномоченный представитель партии должен был подать до 18.00 12 июля в Избирательную комиссию Республики Крым первый финансовый отчет избирательного объединения, сведения об изменениях в республиканском списке кандидатов, произошедших после его заверения, и об изменениях в сведениях о каждом кандидате из республиканского списка кандидатов (если такие изменения имеются), а в отношении каждого кандидата, включенного в республиканский список кандидатов, – письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

«В установленный срок – до 18.00 12 июля 2019 года – избирательным объединением «Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» в Избирательную комиссию Республики Крым не были представлены документы, необходимые для регистрации списка кандидатов», – говорится в постановлении.

Источник: Портал Информер

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