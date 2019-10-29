Крымского политика объявили в розыск на Украине

29 октября 2019     18
Крымского политика объявили в розыск на Украине

Бывшего депутата Государственного совета Крыма Сергея Шувайникова объявили в розыск на Украине.

Коллегия судей считает, что суду не предоставлено убедительных доказательств того, что он находится на полуострове.

Организация выполнения розыска поручила украинской прокуратуре Крыма, уголовное производство в отношении экс-депутата остановлено. Как говорится в постановлении Деснянского районного суда, его неоднократно вызывали на заседание, но он не являлся и не сообщал причины неявки.

Сергей Шувайников узнал об этом от корреспондента РИА Новости Крым и дал оценку решению киевского суда.

«Еще не встречал такой практики, чтобы людей без их уведомления и участия заочно объявляли в розыск, арестовывали и выносили приговоры, как это сейчас происходит на Украине. Могли бы найти способ как-то уведомить меня. Мои адрес и телефон известны, я живу в Крыму и ни от кого не прячусь. Это «заочное правосудие» демонстрирует правовое бессилие Украины и неспособность противостоять демократическому выбору народа Крыма, сделанному в 2014 году», – сказал Шувайников.

По его словам, подобные методы свойственны не европейским и демократическим, а авторитарным и тоталитарным государствам.

«Все, что Украина делает в своем правовом поле, не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Там готовы расправиться с любым человеком, который им неугоден, объявив его преступником или государственным изменником. Но я никому не изменял. Как депутат я выполнял волю народа, который сделал свой выбор на референдуме», – подчеркнул политик.

После присоединения Крыма к России Сергей Шувайников был избран в Госсовет Крыма от партии ЛДПР.



Вторник, 29 октября 2019 г. 91

Источник: Портал Информер

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