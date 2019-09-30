Крымского пристава задержали за взятку

Крымские полицейские задержали судебного пристава-исполнителя, получившего взятку в размере 160 тыс рублей за помощь в снятии ареста на имущество должника. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Он был задержан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Кировском районе. Задержание проходило сразу же после получения денег. По ходатайству следствия судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД задержали с поличным судебного пристава-исполнителя, который подозревается в получении взятки в размере 160 тыс руб от местного жителя за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Денежное вознаграждение вручалось за снятие ареста с части имущества, арестованного в рамках исполнительного производства», – говорится в сообщении.

В отношении пристава уже возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере.

«На основании исполнительного листа, выданного районным судом, судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя по взысканию с него задолженности на сумму почти в 5 млн рублей. В рамках исполнительного производства на имущество должника приставом был наложен арест. Должник, чтобы разрешить эту ситуацию, через общего знакомого обратился к приставу, чтобы снять часть ареста. Должностное лицо оценило свою помощь в 160 тысяч рублей», – сообщили в СК.





Понедельник, 30 сентября 2019 г. 9

Источник: Портал Информер