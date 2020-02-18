Крымское винодельческое предприятие «Массандра» завоевала 12 медалей

18 февраля 2020     17
Крымское винодельческое предприятие «Массандра» завоевала 12 медалей

Госпредприятие «Массандра» завоевало рекордные 12 медалей крупнейшей международной выставки. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Престижные награды были получены в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставки «Продэкспо-2020», состоявшейся в Москве. Предприятие динамично развивается, выходит на самый современный уровень производства, а все успехи и качественный рост, как лакмусом, определяются престижнейшими наградами, которые растут в геометрической прогрессии. За всеми достижениями стоит огромный труд и любовь к своей профессии руководства и сотрудников предприятия. Вкус «Массандры» во все времена, а сейчас особенно, ассоциируется со вкусом победы», — отметил вице-премьер.

На выставке «Проэкспо-2020» из рекордного числа наград, 9 – золотые. Так, в XXII Международном дегустационном конкурсе три «золота» взяли «Лакрима Кристи», «Херес Массандра» и «Кефесия». Международный конкурс «Винный гид Продэкспо» принёс предприятию ещё 5 медалей – «золото» за авторское «Розе» и «Портвейн красный Южнобережный», «серебро» – за «Мадеру Крымскую» и «Токай Южнобережный» и «бронзу» – за авторский «Кокур». Третий, Международный конкурс «Лучший продукт – 2020», добавил в «копилку» «Массандры» ещё четыре золотые медали – за «Кагор Южнобережный», «Лакрима Кристи», «Сары Пандас» и «Мускат позднего сбора» розовый.

Эксперты предприятия провели для гостей стенда мастер-классы. На одном из них было представлено многообразие массандровских мускатов, на втором – вина, которые объединяют автохтонные, то есть аборигенные крымские сорта – Кокур, Сары Пандас и Кефесию.

Главное ежегодное событие в сфере продовольствия и напитков в России и Восточной Европе «ПРОДЭКСПО» традиционно проходит в начале февраля, её называют «витриной продовольственного рынка». В этом году свои товары высокого качества и новинки по всем отраслям продовольствия представили 2621 компания из 70 стран мира, выставку посетило около 70 тысяч гостей.



Вторник, 18 февраля 2020 г. 153

Источник: Портал Информер

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