Крымское и севастопольское управления СК слили воедино

21 августа 2019     17
Крымское и севастопольское управления СК слили воедино

Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю объединились в одно ведомство. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба управления СК по Севастополю.

«В связи с реорганизацией главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и следственного управления СК РФ по Севастополю сообщаем об их объединении и создании главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю», – говорится в сообщении пресс-службы.

Объединение проходит на базе крымского следуправления. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен бывший первый замглавы крымского управления Владимир Терентьев.

«Аппарат вновь созданного главного следственного управления будет располагаться в Симферополе по адресу – улица Киевская, 76. В Севастополе будет дислоцироваться заместитель руководителя управления. Расположение районных следственных отделов Республики Крым и Севастополя остается прежним», – отмечает пресс-служба.

До завершения процесса реорганизации продолжат работать ранее созданные официальные сайты следственных управлений и официальные страницы в соцсетях. После завершения процесса будет создан единый интернет-ресурс объединенного управления.


Среда, 21 августа 2019 г. 2205

Источник: Портал Информер

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