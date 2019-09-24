Крымскому киллеру, убившему мэра уральского города, снизили срок содержания в колонии

24 сентября 2019     12
Крымскому киллеру, убившему мэра уральского города, снизили срок содержания в колонии

24 сентября Челябинский областной суд пересмотрел приговор Леониду Киму, который убил мэра города Копейск Сергея Вялова.

Срок содержания в колонии строгого режима, ранее назначенного судом, снизили с 11 лет 10 месяцов до 11 лет 3 месяцев.

На стадии апелляции выяснилось, что первый суд при вынесении приговора за убийство мэра неправильно применил закон, поэтому наказание снизили. Адвокаты Кима настаивали на его полном оправдании.

Напомним, что Ким был осуждено по п. п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц, по найму, сопряженное с бандитизмом). Житель Крыма он в 1994 году он получил «заказ» на убийство мэра Копейска. Приехал в Челябинскую область, за вознаграждение принял участие в подготовке и убийстве мэра города.

Тело Сергея Вялова было найдено в ночь на 30 августа во дворе одного из домов Копейска.

Это убийство долго считалось нераскрытым. На след преступника следователи вышли спустя 23 года. К тому времени Ким уже отбывал срок за другие преступления, в том числе бандитизм и убийство.

«Следствием установлено, что в августе 1995 года обвиняемые организовали и совершили убийство главы города Копейска в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества. В настоящее время они отбывают наказание за совершение других преступлений», — сообщала в 2018 году пресс-служба управления СКР по Челябинской области.


Вторник, 24 сентября 2019 г. 1508

Источник: Портал Информер

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