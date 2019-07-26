Крымтеплокоммунэнерго пересчитывает стоимость услуг для евпаторийцев

Руководство ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» проверило работу евпаторийского филиала. В результате выявлено нарушение порядка начисления оплаты за услуги горячего водоснабжения.

«ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» постоянно следит за улучшением качества предоставляемых услуг для населения и не допускает нарушений прав потребителей. Эта работа проводится на предприятии системно и в соответствии с законодательством», — подчеркнул генеральный директор предприятия Виктор Дойчев.

Он добавил, что виновные в нарушниях должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По информации руководства ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», в настоящее время производится перерасчёт за предоставленные услуги более семи тысячам евпаторийцев.

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Дарья Паращевина

Источник: Крымские новости