Крыму и Севастополю выделили дополнительные средства в рамках ФЦП

16 декабря 2019     19
Крыму и Севастополю выделили дополнительные средства в рамках ФЦП

Правительство России утвердило увеличение финансирования на 1,977 млрд рублей мероприятий ФЦП развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на текст постановления правительства РФ.

«Объем финансирования составляет 961 млрд 200,47 млн рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального бюджета – 906 млрд 741,56 млн рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации (республики Крым и Севастополя) – 23 млрд 361,44 млн рублей, средства внебюджетных источников – 31 млрд 124,47 млн рублей», – сказано в тексте постановления.

Изначально предполагалось, что правительство добавит 2,6 млрд рублей. В сентябре этого года сообщили, что поправки необходимы из-за изменения стоимости объектов, реализуемых в рамках ФЦП на основе разработанной проектной документации и проведенной государственной экспертизы, а также перераспределение средств по объектам и мероприятиям программы.

В июле правительство добавило в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей.

Общий размер финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя после корректировки составил 959,2 млрд рублей.

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя принята правительством России в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Позже программу продлили до 2022 года.



Понедельник, 16 декабря 2019 г. 99

Источник: Портал Информер

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