Крыму и Севастополю не грозит дефицит питьевой воды

13 ноября 2019     19
Крыму и Севастополю не грозит дефицит питьевой воды

В Севастополе нет дефицита воды в Чернореченском водохранилище. Оно заполнено достаточно для текущего времени года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУПС «Водоканал».

«Наполненность Чернореченского водохранилища сейчас составляет примерно 34 млн кубометров. Это обычная наполняемость для этого времени года», – рассказали там.

В пресс-службе добавили, что обычно водохранилище наполняется в течение зимы, когда в регионе идут дожди, и весной, когда в горах тает снег.

Максимальный объём Чернореченского водохранилища составляет – 64 млн кубометров.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также не видит угроз с обеспечением населения Крыма питьевой водой. 

«На сегодняшний день гарантированный объем (воды) – до марта месяца. При том, что прогнозно на протяжении всех лет наблюдения более 20% – где-то 23-24% – стоков Крым всегда получает в декабре. Поэтому у нас пока никакой критичной ситуации в данном случае нет и режимов не вводится. Не надо никому ни на чем паразитировать. Мы будем доводить реальную информацию до населения. Никто ничего скрывать не будет, пока рисков и угроз катастрофических нет», – сказал Аксенов.

Он также добавил, что наличие дополнительных водных источников остается одной из основных задач в Крыму.

«Мы готовим ряд обращений, будем привлекать ряд научных институтов с тем, чтобы определить все-таки потенциальные источники, количество и объем воды, которые можно взять из наших подземных источников. Ряд программ есть», – добавил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что запасов питьевой воды для нужд населения Крыма хватит до марта 2020 года.

 



Среда, 13 ноября 2019 г. 920

Источник: Портал Информер

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