Крымчане будут нести ответственность за долги организации

Федеральная налоговая служба предупреждает о субсидиарной ответственности по долгам организации с непогашенной задолженностью, исключенной из ЕГРЮЛ.

Ваша организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с непогашенной задолженностью? Будьте готовы нести субсидиарную ответственность по долгам Вашей организации!

В соответствии с нормами федерального законодательства, упрощается принятие обеспечительных мер по взысканию задолженности организаций, исключенных из ЕГРЮЛ как недействующих, за счет имущества контролирующих лиц, а именно руководителя, учредителя, иных физических и юридических лиц.

Налоговыми органами Республики Крым проводятся мероприятия по принятию обеспечительных мер относительно имущества контролирующих лиц компаний, имеющих долг.

УФНС России по Республике Крым призывает к надлежащему исполнению обязанностей, возлагаемых на налогоплательщиков в соответствии с нормами законодательства. Физические лица, бросившие свои компании, не погасив задолженность перед бюджетом, будут нести субсидиарную ответственность по долгам организации!