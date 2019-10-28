Крымчане должны копить на дом 24 года

28 октября 2019     22
Крымчане должны копить на дом 24 года

Семье в Крыму нужно копить на частный дом в среднем 24 года. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», который сопоставил средние зарплаты в регионах со стоимостью недвижимости.

«Крымчанам не повезло больше всего. Официальные зарплаты там невелики, а цены на дома взвинчены из-за курортного статуса региона, в расчете на приезжих покупателей. В результате сами жители полуострова, чтобы купить домовладение, должны копить целых 24 года», – отмечается в результатах исследования.

При этом уточняется, что средняя зарплата в Крыму, по данным органов статистики, составляет 36 674 рубля, а средняя цена дома – 10,4 млн рублей.

Чуть меньше – 21 год – придется копить жителям Севастополя, где средняя цена дома оценена в 9 млн рублей.

При этом средний российский дом стоит на данный момент 4,56 млн рублей, средняя официальная зарплата составляет 49 тысяч рублей, примерный срок накопления на дом – восемь лет.

При расчетах предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы и т.д. Таким образом, расчеты справедливы только для семейных людей.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 482

Источник: Портал Информер

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