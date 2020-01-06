Крымчане и севастопольцы готовятся отпраздновать Рождество (ПРОГРАММА)

Севастополь 6 января – рождественский сочельник

7:30 – божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, освящение колива

15:45 – всенощное бдение, исповедь

7 января – Рождество Христово

00:00 – праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Возглавит служение Божественной литургии благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

7:30 – праздничная Божественная литургия в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе

С 11:30 до 12:00 состоится традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор – пл. Лазарева – пл. Нахимова.

По окончании на площади Нахимова будет отслужен молебен.С 11:30 до 12:30 Рождественский крестный ход пройдет и на Северной стороне Севастополя по маршруту: Свято-Никольский храм – площадь перед кинотеатром “Моряк” (ул. Богданова – ул. Леваневского – площадь перед кинотеатром “Моряк”). На площади перед кинотеатром “Моряк” будет отслужен молебен.

Расписание богослужений в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе с 5 по 12 января

Для детей состоится детский Рождественский праздник: игры, хороводы, горячий чай, показ мультфильма в кинотеатре “Моряк”.– праздничная Божественная литургия в Покровском соборе Севастополя. Богослужение возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

В театре Луначарского до 11 января идут спектакли: “Щелкунчик”, “Самая рыжая сказка”, “Приключения очень важного чемоданчика”, “Сто поцелуев принцессы”, “Русалочка”, “Праздник с драконами”, “Веселое Рождество с привидениями”. В ТЮЗ по 12 января новогодние спектакли для детей: “День рождения Снегурочки”, “Как Иванушка за Дедом Морозом летал”, “Сказка о маленьком козлике”, “Морозко”. В театре танца Елизарова по 8 января – премьера спектакля для детей “Волшебная лампа Алладина”.

Во Дворце культуры рыбаков по 7 января, театр имени Кукол: спектакли по сказкам “Стойкий оловянный солдатик”, “Сказка о Хрустальной туфельке”, “Тайна заколдованного царевича”. В СЦКИ по 7 января: “Алладин”, “Щелкунчик и Мышиный Король”.

Со 2 по 7 январяна площади Ленина можно обменять рождественские рисунки на подарки от Деда Мороза.7 января в 12:00 на главной площади Симферополя откроется традиционный рождественский вертеп.8 января в полдень в музее истории Симферополя можно будет посетить мультимедийную экскурсию по храмам города “Рождественские встречи”.

Симферопльцев приглашают в театры, музеи и цирк. В музыкальном театре Республики Крым покажут постановки: “Красная шапочка & серый волк”, “Снежная королева” и “Бал для Золушки”. В русском драмтеатре им. Горького пройдут спектакли : “Приключения Али-бабы” и “Щелкунчик”.

Симферопольский художественный музей ждет маленьких горожан на тематические экскурсии и мастер-классы “новогоднего настроения”.







Понедельник, 6 января 2020 г. 392

Источник: Портал Информер