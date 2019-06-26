Крымчане называют своих детей экзотическими именами

Крымчане стали чаще давать новорожденным детям редкие имена. За прошлую неделю департамент ЗАГС зарегистрировал такие имена, как Ерм, Эридан, Эртулул. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым.

«Согласно информации департамента ЗАГС минюста Крыма, мальчиков немного больше, чем девочек: 191 и 179. Двоен и троен за данный период не было, а вот имена детям давали преимущественно редкие: Ерм, Эртурул, Всеслава, Максалина, Светогор, Эридан, Лукас, Сельман, Дакш, Рано, Марфа, Лика», – говорится в сообщении.

Всего с 18 по 22 июня было выдано 370 свидетельств о рождении и 327 свидетельств о браке.

Больше всего браков заключили в Симферополе – 106, в Ялте – 25, Евпатории и Керчи – по 24, в Симферопольском районе – 22.

В минюсте рассказали, что средний возраст женихов и невест остается для женщин 30-32 года, для мужчин – 33-36 лет.