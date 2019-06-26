Крымчане называют своих детей экзотическими именами

26 июня 2019     16
Крымчане называют своих детей экзотическими именами

Крымчане стали чаще давать новорожденным детям редкие имена. За прошлую неделю департамент ЗАГС зарегистрировал такие имена, как Ерм, ЭриданЭртулул. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым.

«Согласно информации департамента ЗАГС минюста Крыма, мальчиков немного больше, чем девочек: 191 и 179. Двоен и троен за данный период не было, а вот имена детям давали преимущественно редкие: Ерм, Эртурул, Всеслава, Максалина, Светогор, Эридан, Лукас, Сельман, Дакш, Рано, Марфа, Лика», – говорится в сообщении.

Всего с 18 по 22 июня было выдано 370 свидетельств о рождении и 327 свидетельств о браке.

Больше всего браков заключили в Симферополе – 106, в Ялте – 25, Евпатории и Керчи – по 24, в Симферопольском районе – 22

В минюсте рассказали, что средний возраст женихов и невест остается для женщин 30-32 года, для мужчин – 33-36 лет.

Источник: Портал Информер

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