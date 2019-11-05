Крымчане пытались дать взятку сотруднику ФСБ

Евпаторийский городской суд вынес приговор двум жителям Евпатории, обвиняемым в даче взятки сотруднику ФСБ группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что Айдаров Камил Леонидович и его мать Самаилова Лала (Ляля) Гаджоевна, действуя по предварительному сговору, предложили начальнику отдела в городе Евпатории УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю денежные средства в качестве взятки за непривлечение данного мужчины к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и незаконного хранения огнестрельного оружия.

Однако начальник отдела УФСБ от предложенных денег отказался, сообщив о намерениях указанных лиц вышестоящему руководству.

28 мая 2019 года взяткодатели были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в момент передачи денежных средств в размере 420 000 рублей должностному лицу в его служебном кабинете в рамках оперативного эксперимента.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Республики Крым и городу Севастополю в отношении взяткодателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

1 ноябя 2019 года Евпаторийский городской суд признал Самаилову Лалу (Лялю) Гаджоевну виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Айдаров Камил Леонидович признан виновным в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также в незаконном хранении оружия. Ему назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в установленном порядке.







Вторник, 5 ноября 2019 г. 172

Источник: Портал Информер