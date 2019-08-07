Крымчане разобрали железнодорожные пути у границы с Украиной

Транспортные полицейские задержали двух крымчан при демонтаже железнодорожных путей на нерабочем подъездном пути станции Соленое озеро Крымской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«В ходе проведения специальных мероприятий оперативными сотрудниками группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела на станции Джанкой Крымского ЛУ МВД России на транспорте были задержаны двое мужчин 1983 и 1990 годов рождения, которые демонтировали на нерабочем подъездном пути станции Соленое озеро Крымской железной дороги железнодорожные подкладки», – отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, при помощи подручных инструментов мужчины сняли 25 подкладок и 68 костылей для их крепления.

«Все похищенное находилось на месте совершения преступления и готовилось к погрузке в личный автомобиль одного из участников незаконных действий. По словам задержанных, мужчины готовились сдать железнодорожные детали в пункт приема металла и выручить неплохие деньги», – отметили в пресс-службе.

В отношении ранее не судимых злоумышленников проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – «Кража».





Среда, 7 августа 2019 г. 2257

Источник: Портал Информер