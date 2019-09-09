Крымчанина накажут за призывы к терроризму и хранение взрывчатых веществ

По данным пресс-службы Северо-Кавказского окружного военного суда, крымчанина приговорили к шести годам колонии общего режима за призывы к терроризму в социальных сетях и хранение взрывчатых веществ.

«(Житель Крыма) признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенных в сети интернет. Также он был признан виновным в незаконном хранении взрывного устройства и боеприпасов», – рассказали в пресс-службе.

Известно, что суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2, части 1 статьи 222.1, части 1 статьи 222.

«Наказание – шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет на срок три года и штраф в 10 тысяч рублей», – добавили в пресс-службе.

Осужденный был задержан в июне 2018 года.

В период своей деятельности он обнародовал в общедоступных группах в соцсетях около 40 сообщений с призывами к участию в деятельности «Исламского государства» (Организация запрещена в России).





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 163

Источник: Портал Информер