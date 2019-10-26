Крымчанин ответит за фальшивые документы на автомобиль

26 октября 2019     13
Крымчанин ответит за фальшивые документы на автомобиль

По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, керчанин предстанет перед судом за подделку диагностической карты осмотра автомобиля.

«Установлено, что обвиняемый работал на станции технического осмотра автомобилей. С целью получения денежного вознаграждения обвиняемый по просьбе местного жителя без проведения осмотра автомобиля изготовил и передал ему диагностическую карту», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокуратура утвердила по этому делу обвинительный акт. Дело направлено для рассмотрения по существу в Керченский городской суд.

Мужчина обвиняется по ч.1 ст.327 УК РФ (“Подделка официального документа, предоставляющего права в целях сбыта такого документа”). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.



Суббота, 26 октября 2019 г. 423

Источник: Портал Информер

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