Крымчанин погиб под поездом

Мужчина скончался после наезда электропоезда на перегоне станций Новофедоровка – Кировское. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«В дежурную часть Керченского линейного отдела полиции поступило сообщение от дежурного по станции Кировская о том, что на перегоне станций Новофедоровка – Кировское машинист, управляющий электропоездом сообщением Джанкой – Керчь, смертельно травмировал неустановленного мужчину, – отметили в пресс-службе. – Полицейские установили, что 300-тонный подвижной состав совершил наезд на 73-летнего мужчину, жителя поселка городского типа Кировское. Пенсионер от полученных травм скончался на месте».

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение по факту гибели мужчины будет принято после завершения расследования.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что переход железнодорожных путей в неположенном месте, нахождение вблизи полотна железной дороги опасно для жизни.