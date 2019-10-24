Крымчанин подозревается в неправомерном доступе к охраняемой информации

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополя возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Белогорского района.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший блокирование и модификацию компьютерной информации, лицом с использованием служебного положения).

Установлено, что подозреваемый при увольнении с должности технического директора одного из операторов связи Республики Крым незаконно завладел технической документацией организации, логинами и паролями доступа к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами.

Таким образом, используя аутентификационные данные, уже не являясь сотрудником компании, он ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, маршрутизаторами и серверами, дезорганизовав работу предприятия.

Помимо этого, подозреваемый удаленно осуществлял контроль за действиями абонентов оператора связи в сети Интернет, выборочно ограничивая последним доступ к услугам либо предоставляя необоснованные привилегии.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.







Четверг, 24 октября 2019 г. 485

Источник: Портал Информер