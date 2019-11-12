Крымчанин получил тюремный срок за педофилию

12 ноября 2019     23
Крымчанин получил тюремный срок за педофилию

Ленинский районный суд Крыма признал жителя Керчи виновным в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В ходе судебного следствия было установлено, что в начале 2019 года житель города Керчь, ранее неоднократно судимый за иные преступления, совершил на территории одного из сел Ленинского района действия сексуального характера в отношении малолетнего потерпевшего мужского пола, 2008 года рождения. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью», – говорится в сообщении.

Суд изучил материалы уголовного дела, учел сведения о личности подсудимого и все обстоятельства по делу, а также тяжесть совершенного преступления, назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Керчанина признали виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.



Вторник, 12 ноября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую …


Сотню ФАПов отремонтируют в Брянской области
Сотню ФАПов отремонтируют в Брянской области

В Брянской области в следующем году планируют отремонтировать сто фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. С соответствующего инициативой …


Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал критику Путина справедливой
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал критику Путина справедливой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин счёл справедливой критику президента России Владимира Путина, который 11 ноября на совещании с членами правительства возмутился объёмами злоупотреблений при …


Общественники озеленят Гагаринский район Севастополя
Общественники озеленят Гагаринский район Севастополя

Общественные организации «Севастопольские мамы» и «Наш Севастополь» высадят около 300 деревьев в Гагаринском районе в рамках акции «Пусть растут деревья, …


Для начинающих водителей ГИБДД Севастополя проведет краш-курс
Для начинающих водителей ГИБДД Севастополя проведет краш-курс

С 2005 года в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день память жертв ДТП. В четверг Госавтоинспекция проведет для начинающих водителей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты