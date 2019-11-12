Крымчанин получил тюремный срок за педофилию

Ленинский районный суд Крыма признал жителя Керчи виновным в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В ходе судебного следствия было установлено, что в начале 2019 года житель города Керчь, ранее неоднократно судимый за иные преступления, совершил на территории одного из сел Ленинского района действия сексуального характера в отношении малолетнего потерпевшего мужского пола, 2008 года рождения. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью», – говорится в сообщении.

Суд изучил материалы уголовного дела, учел сведения о личности подсудимого и все обстоятельства по делу, а также тяжесть совершенного преступления, назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Керчанина признали виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.







Вторник, 12 ноября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер