Крымчанин получил 17 лет за изнасилование малолетней

Суд приговорил 54-летнего жителя Сакского района к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетнего ребенка и серии насильственных действий сексуального характера. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«Следственным отделом по городу Саки и судом установлено, что с июня 2015 года и по июнь 2018 года мужчина совершил в отношении несовершеннолетней дочери свой сожительницы изнасилование и ряд насильственных действий сексуального характера. На момент совершения первого злодеяния ребёнку не исполнилось 12 лет. Преступления совершались в период, когда мама девочки находилась на работе», – сообщила пресс-служба.

Летом прошлого года мужчину доставили в отдел полиции за административное правонарушение.

В это время девочка рассказала маме о произошедшем. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, где в ходе следствия данные факты подтвердились.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), пунктом «б» части 4 статьи 132 (действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) УК РФ.

Сакский районный суд приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 151

Источник: Портал Информер