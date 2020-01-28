Крымчанин получил 17 лет за сексуальное насилие над детьми

28 января 2020     12
Крымчанин получил 17 лет за сексуальное насилие над детьми

Житель Кировского района Крыма осужден за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Собранные ГСУ СК РФ по РК и Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему жителю одного из сел Кировского района. Он признан виновным в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (пункт «б» часть 4 статьи 131, пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ)», – сказала Постнова.По данным следствия, с июня 2011 по августа 2015 года мужчина, заманивая к себе в дом соседскую девочку, совершил в ее отношении изнасилование и насильственные действия сексуальной направленности. Он обещал расправиться с девочкой, если та решит рассказать о преступлении родителям. На момент совершения первого преступления ребенку было пять лет.

«С осени 2016 года по лето 2018 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении другой соседской девочки, которой на момент первого преступления исполнилось восемь лет. Мама одной из девочек, которая все же рассказала родителям о страшных фактах, обратилась в правоохранительные органы», – отметила Постнова.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 2 года.



Вторник, 28 января 2020 г. 54

Источник: Портал Информер

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