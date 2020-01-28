Крымчанин получил 17 лет за сексуальное насилие над детьми

Житель Кировского района Крыма осужден за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Собранные ГСУ СК РФ по РК и Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему жителю одного из сел Кировского района. Он признан виновным в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (пункт «б» часть 4 статьи 131, пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ)», – сказала Постнова.По данным следствия, с июня 2011 по августа 2015 года мужчина, заманивая к себе в дом соседскую девочку, совершил в ее отношении изнасилование и насильственные действия сексуальной направленности. Он обещал расправиться с девочкой, если та решит рассказать о преступлении родителям. На момент совершения первого преступления ребенку было пять лет.

«С осени 2016 года по лето 2018 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении другой соседской девочки, которой на момент первого преступления исполнилось восемь лет. Мама одной из девочек, которая все же рассказала родителям о страшных фактах, обратилась в правоохранительные органы», – отметила Постнова.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 2 года.







Вторник, 28 января 2020 г. 54

Источник: Портал Информер