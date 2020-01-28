Крымчанин попытался обокрасть пиццерию в Севастополе

28 января 2020     17
Крымчанин попытался обокрасть пиццерию в Севастополе

Сотрудники севастопольской Росгвардии задержали мужчину, который ночью взломал помещение пиццерии на проспекте Генерала Острякова и пытался проникнуть внутрь.

 

Его спугнула сработавшая сигнализация «Ревун».

Правоохранители патрулировали район, когда получили указание проследовать к заведению общепита. Там они встретили администратора пиццерии, который рассказал о попытке проникновения в помещение.

«Неизвестный разбил камнем витрину, вскрыл входную дверь и даже успел вскрыть дверь подсобного помещения. Но довести свой злой умысел до конца он не смог. Услышав звуки сигнализации, злоумышленник убежал», —  сообщила пресс-служба севастопольского управления Росгвардии.Росгвардейцы принялись обследовать район в поисках мужчины, подходившего под приметы, описанные администратором. Вскоре заметили молодого человека на остановке. При виде правоохранителей, он пытался бежать, но был задержан.

Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Республики Крым, официально нигде не работающий, ранее судимый за грабеж.



Вторник, 28 января 2020 г. 40

Источник: Портал Информер

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