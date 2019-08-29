Крымчанин приговорен к 10 годам за участие в незаконных вооруженных формированиях

29 августа 2019     18
Крымчанин приговорен к 10 годам за участие в незаконных вооруженных формированиях

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор 22-летнему крымчанину Диляверу Гафарову, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

Установлено, что житель полуострова в феврале 2016 года добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

Являясь членом указанного НВФ, поддерживая цели его создания, (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в т.ч. вооруженная за возвращение полуострова в состав Украины), Дилявер Гафаров с февраля 2016 по июль 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона: занимался администрированием страницы «батальона им. Н. Челебиджихана» в социальной сети «ВКонтакте», участвовал в строительстве заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, осуществлял досмотр автомобилей её пересекающих, а также выполнял иные указания руководителей НВФ.

Находясь в батальоне, он прошел курсы стрелково-огневой и рукопашной подготовки.

В феврале 2018 года он вернулся в Крым, однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжил свою преступную деятельность по участию в батальоне.

30 октября 2018 года крымчанин задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым. В отношении него следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ.

28 августа 2019 Кировский районный суд Республики Крым признал Дилявера Гафарова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 


Четверг, 29 августа 2019 г. 158

Источник: Портал Информер

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